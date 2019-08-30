بالصور.. "الحرية المصري" يكرم أوائل الثانوية بالدقهلية وأولياء أمورهم

نظم حزب "الحرية المصري" احتفالا لتكريم أوائل الثانوية العامة بمحافظة الدقهلية وأولياء أمورهم، بمكتبة مصر.

حضر الاحتفال الدكتور إبراهيم الزيات نقيب أطباء الدقهلية، والمهندسة ماجدة حشيش أمين نقابة مهندسين الدقهلية، والدكتور عمرو عبدالغني عضو مجلس النقابة العامة للعلميين، والكتور حمدي شاهين رئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب.

وقال الدكتور أحمد عبية، أمين الحزب بالدقهلية، إن الحزب يؤمن بأن أولياء الأمور لهم الفضل بعد المولى عز وجل في تفوق الأبناء، مؤكدا أن الحزب كرم العشر الأوائل في الشعبة العلمية بقسميها "العلوم والرياضة"، والشعبة الأدبية.

وشكر عبية اللجنة المنظمة برئاسة المهندسة وفاء السندوبي الأمين المساعد للحزب، وأحمد ماهر أمين الاتصال السياسي، والدكتورة علياء أبو السعود أمين المهنيين، والدكتور إسلام سراج أمين العضوية، والدكتور فادي وجيه أمين الخدمات، وفاروق إبراهيم أمين التدريب والتثقيف السياسي بغرب المنصورة.