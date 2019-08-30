نانسي عجرم وابنتها تزوران مصر: "تهوى الغناء وصوتها جميل"

زارت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، القاهرة، من أجل المشاركة في احتفالية أقامتها إحدى شركات مستحضرات التجميل، الليلة.

وحرصت نانسي على اصطحاب ابنتها الوسطى "أيلا"، التي تزور القاهرة لأول مرة، واصطحبتها إلى مقر الاحتفالية بإحدى المولات التجارية، وتهافت الجمهور على الفنانة وابنتها لالتقاط الصور التذكارية معها.

وقالت نانسي لـ"الوطن": "مصر لها فضل كبير عليّ وعلى جميع مطربي الوطن العربي، ولا أرفض أي طلب أو مشاركة مطلوبة مني في مصر".

وعن ابنتها قالت: "أيلا تهوى الغناء في المنزل، ودائما ما تغني لي أنا ووالدها يا بنات يا بنات، وآه ونص، ولديها صوت جميل".