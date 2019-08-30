منحت إثيوبيا أقلية "سيداما" الحق في الاستفتاء وتقرير المصير في نوفمبر المقبل، بهدف إقامة المنطقة العاشرة للحكم الذاتي في البلاد، بحسب وكالة "فانا" للأنباء.

وتنل الولايات الإقليمية الـ9 الحالية في إثيوبيا بقدر من الحكم الذاتي، حيث يمكنها اختيار لغتها الرسمية وتمنح سلطات محدودة على الضرائب والتعليم والصحة وإدارة الأراضي، بحسب "سكاي نيوز".

وفي الشهر الحالي، أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن ونشطاء يطالبون بالحكم الذاتي، عن مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا، بينما قبل زعماء آخرون من سيداما عرضا حكوميا بإجراء استفتاء خلال خمسة أشهر.