تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي:

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار في القاهرة وشبورة مائية صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات الطقس، خلال الـ72 ساعة المقبلة، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحراراة رطب على الوجه البحري والقاهرة الجمعة والسبت، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة الأحد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا.

عاجل.. الحماية المدنية تنتقل للسيطرة على حريق مبنى إداري بشارع التسعين

انتقلت سيارات الحماية المدنية، أمس، إلى شارع التسعين بالتجمع الخامس للسيطرة على حريق هائل اندلع في مبنى إداري خلف أحد المطاعم الشهيرة.

مش بتحرّك إلا ببلاغ.. اعترافات المسؤول عن غرق الطفل ياسين في بالوعة

حصلت "الوطن" على التفاصيل الكاملة في واقعة التحقيق مع مدير شبكات الصرف الصحي بالجيزة، المنسوب إليه تهمة الإهمال الجسيم الذي تسبب في مصرع الطفل ياسين عماد، 6 سنوات، إثر سقوطه في بالوعة صرف صحي "بدون غطاء" أمام نادى الطالبية في العمرانية.

"الصحة" تحذر من 3 أنواع أدوية وتوجه بسحبها من الأسواق

حذرت وزارة الصحة والسكان، من 3 أنواع من الأدوية، لتعالج أمراض مختلفة، ووجهت بسحبها من الأسواق بجميع محافظات الجمهورية.

التحذير الأول من جانب الوزارة، كان من تداول عقار Simethicone 120 ml emulsion - لعلاج الانتفاخ والمغص عند الأطفال- بجميع تشغيلاته، وهو من إنتاج شركة المهن الطبية، بناء على طلبها.

"طعنته في قلبه".. ربة منزل تقتل زوجها بعد 25 يوما من زواجهما بالشرقية

أنهت ربة منزل حياة زوجها بعدما سددت له طعنة نافذة بالقلب توفي على إثرها بسبب خلافات بينهما بمركز الزقازيق.

الخارجية الليبية: نستهدف استقطاب مليون عامل مصري

قال وزير الخارجية الليبي الدكتور عبدالهادي الحويج، إن القيادة السياسية الليبية تستهدف استقطاب ما يقرب من مليون مواطن مصري من أجل العمل داخل ليبيا مثلما كان يحدث بالسنوات السابقة.

عاجل.. منتخب مصر للطائرة يودع كأس العالم تحت 19 عامًا بثلاثية أمام إيطاليا

خسر المنتخب الوطني لكرة الطائرة أمام المنتخب الإيطالي في قبل نهائي كأس العالم تحت 19 عامًا، تحت 19 عامًا 3-2 في المباراة، التي جمعت المنتخبين بتونس، ليودع المنتخب الوطني بطولة العالم، بعدما قدم أداءً جيدًا خلال المباريات السابقة.

وفاة ابنة لويس إنريكي بعد صراع مع مرض السرطان

أعلن المدير الفني الأسبق لمنتخب إسبانيا، وفريق برشلونة لويس إنريكي، عن وفاة ابنته "زانا" صاحبة الـ9 أعوام، اليوم، الخميس، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، استمر لمدة 5 أشهر.

الجدول الكامل لمواعيد مباريات دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2019-2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، عن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "الشامبيونزليج"، في مدينة موناكو الفرنسية.