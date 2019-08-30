اجتمع وفد من قيادات وزارة الإنتاج الحربي المختصة بملف التعامل مع شكاوى المواطنين بوفد من منظومة شكاوى مجلس الوزراء بحضور الدكتور أحمد فاضل مدير المتابعة الميدانية للجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية برئاسة الوزراء، بمقر وزارة الإنتاج الحربي، تنفيذا لقرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 314 لسنة 2017 بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1855/2017 بشأن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة وإعادة تنظيم مكاتب خدمة المواطنين.

وشكر الدكتور فاضل وزارة الإنتاج الحربي على دورها الكبير واهتمامها بتنفيذ قراري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء لتلقي شكاوى المواطنين، والذي بلغ نسبة التعامل معه 98% خلال الفترة الماضية.

كما ناقش الاجتماع آليات تلقي وحل ومتابعة شكاوى المواطنين والعاملين؛ لتحسين النسب لتصل إلى أعلى معدلاتها، وجرى الاتفاق على نشر الوعي للمواطنين بضرورة التوجه لبوابة الشكاوى الحكومية، من خلال ربط الموقع الخاص بالبوابة بالصفحات الرسمية للوزارات ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ومن خلال التوجيه المستمر لأصحاب الشكاوى بضرورة التواصل مع بوابة الشكاوى الحكومية، بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطنين.