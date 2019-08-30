"الدفاع الروسية" ترصد 24 انتهاكا للهدنة في سوريا

أعلنت وزارة "الدفاع" الروسية، أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الماضية 24 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، منها 11 في حلب و12 في اللاذقية وواحد في إدلب، موضحة في بيان، اليوم، أن الجانب التركي رصد هو الآخر 40 انتهاكا للهدنة، منها 23 في إدلب و14 في حماة و 2 في اللاذقية وواحد في حلب.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن مركز "المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة" نفذ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عملية إنسانية واحدة، جرى خلالها إيصال 500 سلة غذائية بوزن إجمالي 2.48 طن إلى حي أرض الحمرا بمدينة حلب.

وفي سياق آخر، أعرب نائب رئيس مجلس وزراء جمهورية القرم الروسية جريجوري مرادوف، عن استعداد بلاده لدعم سوريا في مجال بناء وإصلاح السفن البحرية في أحواض شبه جزيرة القرم، وقال -خلال مشاركته في معرض دمشق الدولي، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية- إن سوريا مقبلة على مرحلة إعادة الإعمار بعد حرب عنيفة ضد الإرهاب الدولي، مشيرا إلى أن شركات في القرم وروسيا تنتج الكثير من المنتجات، مثل المعادن والهياكل المعدنية التي يحتاجها الأسطول السوري في المرحلة القادمة.

وعلى هامش المعرض الدولي المنعقد حاليا في "دمشق"، وقعت سوريا وجمهورية القرم الروسية، أمس الخميس، اتفاقية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بينهما، شملت إنشاء بيت تجاري، وشركة ملاحة للقطاع الخاص، وتبادل المشاركات في المعارض.