كوريا الشمالية تؤكد أنها لن تتخلى عن تطوير أسلحتها دفاعا عن النفس

قالت كوريا الشمالية، أمس، إنها لن تتراجع عن تطوير أسلحتها من أجل الدفاع عن نفسها، وذكرت شبكة "أيه.بي.سي.نيوز" الإخبارية الأمريكية، أن كوريا الشمالية اتهمت في بيان رسمي صدر في "بيونج يانج"، كل من فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة بالتدخل في تحديث أسلحتها والذي يهدف إلى الدفاع عن النفس.

وأكدت بيونج يانج أن الغرب سيرتكب خطأ كبيرا إذا ما أعتقد بأن كوريا الشمالية سوف تتخلى عن حقها في حيازة الأسلحة الكفيلة بضمان السلام، منتقدة قرارات الأمم المتحدة التي وصفتها بأنها تجرد بيونج يانج من حقها في الدفاع عن نفسها، والبقاء كدولة مستقلة، مشيرة إلى أن كوريا الشمالية لا تعترف بهذه القرارات.

وشددت بيونج يانج على أن كوريا الشمالية ترغب في إقامة علاقات طيبة مع الدول الأوروبية، غير أنه يتعين على فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة ضرورة التخلي عن أسلوب التفكير المتحيز والجامد وأن تساعد في تخفيف حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية.