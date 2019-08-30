صرحت نيابة مركز سيدي سالم التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، بدفن جثمان "س. م. ع"، 45 عاما، تاجر فاكهة، بعد توقيع الكشف الطبي عليه، وذلك عقب انتحاره شنقا.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير الأمن، إخطارا، من اللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتلقيه إشارة من رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، بورود بلاغ من أهالي قرية القصابي، بانتحار تاجر خضروات وفاكهة، مقيم في القرية، بشنق نفسه في غرفة نوم.

وتبين أن زوجة وابني التاجر اكتشفوا الواقعة، في أثناء دخولهم لإيقاظه، حيث وجدوه معلقا بشال في باب الغرفة، وجسده متدليا، فقاموا بإنزاله على أمل إنقاذه، ولكن تبين أنه توفي.

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة سيدي سالم، لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي بسيدي سالم، وتبين أن سبب إقدام المتوفى على الانتحار، تعرضه لأزمة نفسية كبيرة نتيجة تراكم الديون عليه في مجال عمله ببيع الخضروات والفاكهة، ولم يستطع السداد.

وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة، أمرت بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي، حيث تبين أن سبب الوفاة "اسفكسيا الخنق" نتيجة شنق نفسه، ولا توجد شبهة جنائية.