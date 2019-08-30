أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، عن خطة القوافل الطبية والعلاجية بعدد من القري خلال شهر سبتمبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تهدف إلى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا.

قال شاروبيم، إن الخطة تشمل تنفيذ القوافل بقرية "الدقانوة" مركز المنزلة أيام 2 و3 من شهر سبتمبر، وقرية "31 بصار" مركز بلقاس يومي 9،10، قرية "كفر يوسف" مركز شربين يومي 13،14، قرية "الربيعة" مركز دكرنس يومي 16،17، قرية "الصلاحات" مركز بنى عبيد يومي 23،24 ،وقرية "صهرجت الصغرى" مركز أجا يومي 30 سبتمبر والأول من أكتوبر.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية الاستمرار في الخطط الدورية لتنفيذ القوافل العلاجية الطبية المجانية وتوسيع قاعدة انتشارها لتشمل نطاق المحافظة بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين بجميع قري ومراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، على استمرار القوافل العلاجية المجانية شهريا لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة وخاصة في المناطق البعيدة لرفع المعاناة عن المرضى في كل مكان.