تقدمت النائبة دينا عبد العزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة بشأن نظام انتظار سيارات الإسعاف وزيادة تعريفته للضعف من 50 جنيها إلى 100 جنيه عن الساعة الواحدة.

وقالت "عبد العزيز"، في بيان صادر عنها، اليوم، إن القرار يمثل عبئا ماديا على المرضى ومحدودي الدخل، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة كالفشل الكلوي.

وطالبت بضرورة مراجعة القرار، مع مراعاة استخدام سيارات الإسعاف بشكل فوري.

وكانت هيئة الإسعاف المصرية، اعتمدت منذ أيام اللائحة المعدلة لأسعار الخدمات غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات، وساعات الانتظار مع الحالات المرضية، وكذلك خدمات المصاحبة، وقيمة خدمة إيجار الأكسجين للجمهور.