عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعا مع مسؤولي منظومة مواجهة نوبات التلوث الحادة بوزارة البيئة والفروع الإقليمية، في إطار سلسلة الإجتماعات التي تعقدها الوزيرة استعدادا لبداية موسم جمع قش الأرز.

وأكدت وزيرة البيئة، في الاجتماع، أهمية التعاون بين الوزارات والجهات المعنية للاستعداد لهذا الموسم، حيث جرى ربط غرفة عمليات وزارة البيئة مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية، كما قامت الوزارة بتجهيز سيارات لعمليات التدخل السريع لضمان سرعة التعامل مع الأزمات.

وأضافت الوزيرة، أن العمل في منظومة مكافحة نوبات التلوث الحادة "السحابة السوداء"، يجري وفق آليات وضوابط محددة تضمن توزيع الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح، والتي أصدرها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مطالبة بضرورة تكثيف الجهود هذا العام للسيطرة على عمليات الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وكذلك تكثيف الحملات التوعوية لرفع الوعي لدى المواطنين بأهمية التخلص الآمن من المخلفات الزراعية والصلبة، وكيفية تعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.

وشددت الوزيرة، خلال الاجتماع على تفعيل دور الرقابة البيئية على المنشآت الصناعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات الصناعية، التي لا تتخذ خطوات جادة نحو الإصحاح البيئي، لضمان إحكام السيطرة على مصادر تلوث الهواء.

كما استعرضت الوزيرة، ما جرى تنفيذه من إجراءات خلال الفترة الماضية استعدادا لمواجهة السحابة السوداء من حملات لفحص العوادم، حيث شددت الوزيرة على أهمية زيادة هذه الحملات خلال الفترة القادمة لتحقيق المستهدف فى خطة مواجهة الظاهرة، كما ناقشت ما جرى من ندوات توعوية في هذا الشأن، وكذلك مواقع تجميع قش الأرز وعمل المحاور، والمرور على مقالب المخلفات، والتفتيش على المنشآت الصناعية.