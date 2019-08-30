الهند تتخذ إجراءات أمنية مشددة قبل إعلان نتائج توثيق الجنسية في "آسام"

اتخذت الحكومة الهندية إجراءات أمنية مشددة في ولاية "آسام"، وذلك قبيل الإعلان عن نتائج حملة "توثيق الجنسية" شرقي البلاد، وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إن حكومة نيودلهي نشرت نحو 80 ألفا من عناصر الأمن والشرطة في ولاية "آسام" الواقعة قرب الحدود مع ميانمار وبنجلاديش، وذلك قبيل الإعلان غدا السبت عن نتائج حملة "توثيق الجنسية" التي أطلقت في عام 2013 بدعوى محاربة "المهاجرين غير الشرعيين من بنجلاديش".

وأشارت "روسيا اليوم"، إلى أنه يتعين على جميع سكان الولاية الذين يبلغ عددهم 33 مليون شخص - ثلثهم من المسلمين - ضمن إطار هذه الحملة تقديم وثائق تؤكد أن أسلافهم كانوا هنودا قبل قيام دولة بنجلاديش عام 1971، ما يعد مهمة صعبة بالنسبة لكثير من العوائل التي تحاول إعادة الحصول على وثائق صدرت قبل عقود وفقدت منذ ذلك الحين، موضحة أن حكومة نيودلهي منحت المستبعدين من قائمة المواطنين الهنود حق تقديم طعن في هذا القرار في غضون أربعة أشهر من اتخاذه، وإذا فشلوا في توثيق جنسيتهم سيتم احتجازهم في مراكز جماعية وتسليمهم إلى بنجلاديش.

ويعتبر منتقدو الحملة أنها موجهة ضد المسلمين، خاصة وأن الحكومة تحاول تقديم مشروع قانون في برلمان البلاد يمنح إعفاءات من الإجراءات العقابية ضمن إطار الحملة للهندوس والبوذيين والمسيحيين، لكن ليس للمسلمين.