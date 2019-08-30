ألقت أجهزة الأمن بالبحيرة، اليوم، القبض على عاطل بحوزته 20 طربة حشيش، خلال حملة أمنية مكبرة بدائرة مركز شبراخيت.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بورود معلومات لضباط مكتب الإدارة فرع البحيرة، مفادها قيام "م ب ا"، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من دائرة مركز الدلنجات والقرى المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطه.

بتقنين الإجراءات، وعقب استئذان النيابة العامة تم ضبط المتهم بدائرة المركز، وبحوزته 20 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتفي محمول، واعترف المتهم بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهواتف المحمولة للاتصال لعملائه.وحرر المحضر اللازم، وجاري العرض على النيابة العامة.