أعلنت وزارة الإسكان، متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 96 قطعة أرض خدمية في 11 مدينة جديدة، ويبدأ تقديم العروض الخاصة بها في الفترة بين الأحد 8 لـ12 سبتمبر المقبل. كما تتوافر كراسة الشروط في أجهزة المدن بقيمة 6 آلاف جنيه، ويجري سداد قيمة الحجز بـ5% من قيمة الأرض بشيك معتمد.

وتتوزع تلك الأراضي الخدمية في الشروق، و15 مايو، وبدر، وبني سويف الجديدة، والعاشر من رمضان، وسوهاج الجديدة، والمنيا الجديدة، وبرج العرب، وطيبة، والسادات، بمساحات تبدأ من 135 مترا حتى 16 ألفا و232 مترا.

كما أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، فتح المزاد العلني لـ20 وحدة إدارية ومهنية في مدينة الشيخ زايد، بمساحات تتراوح من 60 لـ175 متر، بالأحياء 1، و11، و13 وذلك في 17 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الهيئة، في بيان رسمي عبر موقعها الإلكتروني، أهم خطوات الحصول على تلك الوحدات وهو دفع رسوم دخول المزاد والتي تبدأ بدفع 10 آلاف جنيه، في موعد غايته يوم المزاد.

كما يجرى شراء كراسة الشروط الخاصة بتلك الوحدات بـ500 جنيه، من مقر جهاز المدينة، أما الاشتراطات الخاصة بمن يحصلون على تلك الوحدات في المزاد، فهي دفع 25% من قيمة بيع الوحدة إضافة لـ1% مصروفات إدارية، والباقي خلال 3 أشهر من تاريخ رسو المزاد، أو يسدد على رسوم ربع سنوية متساوية لمدة 3 سنوات ومضاف لها فائدة البنك المركزي، بالإضافة إلى 2% رسوم إضافية لتحصيل تلك الأقساط، وشيكات ببقية المبلغ باسم جهاز مدينة الشيخ زايد، ويمكن للراغبين الدخول في المزاد معاينة الوحدات على الطبيعة.