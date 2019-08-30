قال الفنان أحمد داود، إنه لا يمانع المشاركة في جزء ثالث من فيلم "ولاد رزق"، وذلك بعد نجاح الجزء الثاني المعروض حالياً بدور العرض السينمائي في مصر والدول العربية.

وأضاف داود، لـ"الوطن"، أن قماشة الفيلم تتحمل تنفيذ جزء ثالث منه، لاسيما أن الجمهور مُتذكر لدوري سيد رجب ومحمد لطفي، وعلي إثره ربما يتم استغلالهما في الالتقاء بـ خالد الصاوي وآسر ياسين لمواجهة "ولاد رزق"، بحسب قوله.

ويشارك في بطولة "ولاد رزق 2" أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، خالد الصاوي، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين وكوكبة من النجوم، من إخراج طارق العريان.