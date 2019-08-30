يمنحك الجديد مع كل مرة تقرأ فيها كتاباته؛ وإن أعدت قراءتها عشرات المرات.. وضع قلمه وكتاباته نصب عينيه طوال حياته فدفعه ذلك إلى أن يتربع على عرش الكتاب المصريين رغم وفاته في مثل هذا اليوم منذ 13 عاما.

نجيب محفوظ، الذي حاز شهرة عالمية نال عليها جائزة نوبل في الآداب عام 1988، وأصبح منزله قبلة الكتاب العظام من مصر وخارجها، لا يكفيه يوم واحد للاحتفاء، وهذا هو الأساس الذي جعل مجموعة قنوات الشركة "المتحدة"، وصفحات قنوات المجموعة الرسمية على السوشيال ميديا والصحف تسوق إلى الجمهور بشكل مكثف وفريد سيرة أديب نوبل الكبير.

القنوات الخاصة بالمجموعة المتحدة توافقت على عرض فواصل عن أديب نوبل مصحوبة بمعلومات عن إنجازه الأدبي وفقرات في البرامج عن تاريخه، كما غيرت جميع الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الـ cove photo الخاص بها لصورة الأديب الراحل مصحوبة باقتباسات من أقواله.

يأتي هذا في إطار سياسة تطوير المحتوى وتقديرا للرموز الوطنية المصرية، وتأكيدا لدور المجموعة الوطني في رفع الوعي لدى الأجيال الجديدة.

وعرضت قنوات "CBC" فيديو تظهر فيه أهم محطات محفوظ وأهم مقولاته، حيث ذكر بالفيديو أن محفوظ ولد بحي الجمالية بالقاهرة يوم 11 ديسمبر 1911، وحصل على الليسانس في الفلسفة من كلية الآداب بجامعة القاهرة.

وصدرت روايته الأولى "عبث الأقدار" عام 1938، وفي عام 1947 بدأ كتابة سيناريوهات لأفلام السينما، وكتب العديد من الروايات من أشهرها الثلاثية والحرافيش وأولاد حارتنا، حيث عادة ما تدور روايات محفوظ حول العدل والخير، ويعتبر محفوظ من أكثر الروائيين الذين نقلت أعمالهم إلى السينما والتليفزيون.

وعرضت الصفحة الرسمية لقناة "CBC" جزءا من حوار سابق للسيدة أم كلثوم نجيب محفوظ، أثناء استضافتها مع الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "ممكن"، وهي تحكي عن والدها وكيف بلغه خبر فوزه بنوبل، وأنه لم يكن مصدقا لخبر فوزه إلا بعد أن أخبرته والدتها أن السفير السويدي ينتظره على الباب فخرج له مرتديا "البيجامة".

وأوضحت أن والدها لم يغير في جدوله اليومي حتى بعد علمه بفوزه بالجائزة.

وعرضت قناة "ON TV" وقناة "dmc" فيديو تحتفي فيه هي الأخرى بمحفوظ، وذكرت في الفيديو أن أعمال محفوظ أثرت الحياة الأدبية على مدار 80 عاما من الإبداع بروايات جعلت الخيال واقعا ملموسا، وأشار الفيديو إلى أن أعمال محفوظ ترجمت لأكثر من 33 لغة.

وذكر الفيديو بعض أقوال محفوظ، والتي جاء منها: "إذا كان الماضي لا يستحق الحديث، فنصنع مستقبلا يستحق أن يحكى"، و"الكتب تهيئ للإنسان الحياة التي يهواها"، و"الخوف لا يمنع من الموت ولكن يمنع الحياة"، "لا تخبروني عمن يكرهني أو يتكلم عني، اتركوني أحب الجميع وأظن أن الجميع يحبني".

واختتم الفيديو بتسجيل قديم لمحفوظ قال فيه إنه أقام حياته في الدنيا على ثلاثة أشياء هي حب العمل وحب الناس وحب الحياة، أخيرا حب الموت.

وتزينت صفحات قنوات مجموعة "المتحدة" ببنرات تحمل صورة محفوظ وأقواله أو أجزاء من كتاباته، إذ غيرت قناة "CBC" على يوتيوب "الكوفر" الخاص بها ووضعت صورة محفوظ ومقولة "من يحمل الماضي تتعثر خطاه".

وكذلك غيرت قناة "dmc" على يوتيوب "الكوفر" الخاص بها ووضعت صورة محفوظ ومقولة: "لا تخبروني عمن يكرهني أو يتكلم عني اتركوني أحب الجميع وأظن أن الجميع يحبني".

كذلك غيرت قناة "إكسترا نيوز" على يوتيوب "الكوفر" الخاص بها ووضعت صورة محفوظ ومقولة: "قارئ الحرف هو المتعلم وقارئ الكتب هو المثقف".

كذلك غيرت قناة "On drama" على يوتيوب "الكوفر" الخاص بها ووضعت صورة محفوظ ومقولة: "لا تجزع فقد ينفتح الباب ذات يوم تحية لمن يخوضون الحياة ببراءة الأطفال وطموح الملائكة".

واحتفت الصفحة الرسمية لقناة "dmc" بذكرى أديب نوبل طوال اليوم بمقولات وصور قديمة له.

كما احتفت الصفحة الرسمية لقنوات "ON" على فيس بوك بذكرى محفوظ بمقولة له: "العقل الواعي هو القادر على احترام الفكرة حتى ولو لم أؤمن بها".