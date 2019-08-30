أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، عدة أوامر ملكية.

وحسبما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن هذه الأوامر هي: تحول "هيئة تطوير مدينة الرياض" إلى هيئة ملكية باسم "الهيئة الملكية لمدينة الرياض"، وتنشأ هيئة باسم "الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي" ترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وتُنشأ وزارة باسم "وزارة الصناعة والثروة المعدنية"، وتُنقل إليها الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بقطاعي الصناعة والثروة المعدنية، ويُعدل اسم "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية" ليكون "وزارة الطاقة".

وتتولى "وزارة الطاقة" الاختصاصات والمهمات والمسؤوليات المتعلقة بـ "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" حتى نهاية السنة المالية الحالية، وتبدأ "وزارة الصناعة والثروة المعدنية" مهامها في بداية العام المالي المقبل.

كما تضمنت الأوامر تعديل اسم "ديوان المراقبة العامة" ليكون "الديوان العام للمحاسبة".