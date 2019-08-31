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54 إصابة بالرصاص جراء اعتداء قوات الاحتلال على "مسيرات العودة"

54 إصابة بالرصاص جراء اعتداء قوات الاحتلال على "مسيرات العودة"

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أهالي "وادي الرمل" يطالبون رئيس "مطروح" بحل مشكلات الكهرباء والمياه

خبراء يوضحون دلالات زيارة السيسي للكويت وأبرز الملفات المتوقعة باللقاء

خبراء يوضحون دلالات زيارة السيسي للكويت وأبرز الملفات المتوقعة باللقاء

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رئيس مركز التنبؤات في "الأرصاد": المناخ العالمي سيتأثر بحرائق غابات الأمازون

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