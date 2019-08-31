بالصور.. تامر حسني يحيي حفلا في الساحل الشمالي

أحيى الفنان تامر حسني حفلا غنائيا بمدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، بمناسبة مرور 15 عاما على طرح أولى ألبوماته الغنائية.

بدأ تامر الحفل بأغنية "عيونه دار" وتابعها بأغنيات: "عيش بشوقك، ناسينى ليه، كل مرة، وكفاياك أعذار" وغيرها.

شارك تامر في الغناء كلا من الفنان حسام الحسيني والفنان كريم محسن، كما قدمت فرقة "Gipsy Kings" فقرة غنائية بالحفل.

يذكر أن تامر حسنى ينتظر طرح فيلمه الجديد "الفلوس"، خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته: زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وضيوف الشرف النجم أحمد السقا والنجمة مى عز الدين والنجم على ربيع والفنانة ويزو، والفيلم قصة تامر حسنى وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.