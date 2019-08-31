السيسي يلتقي رئيس حزب "كوميتو" الياباني

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس حزب "كوميتو"، ناتسو ياماجوشي، الشريك الثاني في الائتلاف الحاكم باليابان، في يوكوهاما.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن رئيس حزب كوميتو أعرب عن سعادته بلقاء الرئيس، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدا حرص بلاده على تنميتها في مختلف المجالات، لا سيما في ظل الدور المحوري الذي تقوم به مصر في منطقة الشرق الأوسط، وما تمثله من دعامة لأمن واستقرار المنطقة.

وأكد السيسي اعتزاز مصر حكومةً وشعبا بعلاقاتها مع اليابان وشعبها، مشيداً بالنموذج الذي يقدمه الشعب الياباني وما يمثله من التزام بقيم العمل والتفاني والإتقان.

وأعرب الرئيس عن التطلع لتعزيز قنوات التفاعل والتعاون مع اليابان للمساهمة في إثراء العلاقات الثنائية المشتركة، وكذا الاستفادة من خبرة وتجربة اليابان في العديد من المجالات، لا سيما في مجال التعليم، حيث يهتم نظام التعليم الياباني بغرس القيم الأخلاقية في نفوس النشء وتنمية روح العمل الجماعي لديهم.

ونوه راضي أن اللقاء شهد بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، سواء على صعيد التجارة والاستثمار أو في مجال السياحة، حيث أكد السيد الرئيس اهتمام مصر بزيادة التدفقات السياحية اليابانية، ومواصلة عملية التبادل الثقافي والحضاري بين البلدين.

وأعرب رئيس حزب كوميتو عن ترحيب اليابان واعتزازها بتنمية العلاقات مع مصر في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية على مختلف الأصعدة من خلال إنجاز العديد من النجاحات الاقتصادية والتنموية.