طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بكين بأن تتصرّف "بإنسانيّة"، بعدما أُوقِف عدد من الناشطين في الحركة المؤيّدة للديموقراطيّة في هونج كونج وحظر مظاهرة جديدة كبيرة مرتقبة، اليوم، في المستعمرة البريطانيّة السابقة.

وأكد أن الضغط الاقتصادي الأمريكي على الصين ساهم في منع السلطات من شنّ حملة أكثر صرامة ضدّ المتظاهرين المؤيّدين للديموقراطيّة في "هونج كونج".

وقال ترامب في "البيت الأبيض"، إنّ "عملي على الصعيد التجاري يسمح بالفعل في إعادة خفض" التوتّر هناك. ومارس الرئيس الأمريكي ضغوطا على الصين عبر ربط ملفين ساخنين أحدهما دبلوماسي ويتمثل بالأزمة في "هونج كونج" والآخر اقتصادي وهو المفاوضات التجارية بين البلدين.

ويُرتقب تنظيم تجمّع حاشد جديد، السبت، لإحياء الذكرى السنوية الخامسة، لرفض بكين تنظيم انتخابات بالاقتراع العام في المدينة، في قرار شكل شرارة انطلاق "حركة المظلات" التي اتّسمت بـ79 يوما من التظاهرات في هونغ كونغ عام 2014، وهيّأت الأرضية للاحتجاجات الحالية.

ومنذ قرابة ثلاثة أشهر، تمرّ المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بأسوأ أزمة منذ إعادتها إلى الصين عام 1997، مع مظاهرات وتحرّكات شبه يومية تحوّل بعضها إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن.

وكتب ترامب في وقت سابق، في تغريدة: "بالتأكيد تريد الصين إبرام اتفاق (مع الولايات المتحدة) لكن ليتصرفوا بإنسانية مع هونج كونج أولا".