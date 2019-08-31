أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الخطة التدريبية للعام 2019 - 2020 لمركز التنمية المحلية بسقارة، والتي تبدأ، يوم غد الأحد، بتنفيذ 4 دورات تدريبية هي تنمية مهارات رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم ومساعديهم في مجال أملاك الدولة، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التدريب وخدمة المواطنين ومراكز المعلومات بالمحافظات.

وقال الوزير، في تصريحات صخفية، إن الخطة تتضمن تنفيذ 123 دورة تدريبية خلال 10 أشهر تستهدف بها حوالى 6469 متدربا.

وأضاف شعراوى أن الخطة التدريبية الجديدة ركزت على مزيد من التعاون مع الدول الأفريقية في مجال التدريب، حيث تضمنت للمرة الأولى 10 دورات تدريبة للكوادر الأفريقية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الدورات التدريبية شملت أيضا 50 دورة جديدة تماما عن المحتوى الرئيسى للمركز و11 دورة في اللغة و4 ورش عمل مجمعة، بحضور كل عناصر منظومة التدريب بالمحافظات لافتاً الى أن عدد المرشحين للاختبارات التى تسبق بعض الدورات بلغ 2160 مرشح لعدد 7 دورات.

وأكد اللواء محمود شعراوى أن خطة العام التدريبي ركزت على عدة محددات عند وضعها وهي تلبية أكبر نسبة ممكنة من الاحتياجات والطلبات التدريبية الواردة من المحافظات والوزارة وزياردة عدد المتدريبين فى كل دورة وزيادة عدد الإدارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات..

وأشار الوزير إلى قيام المحافظات باختبارات أولية لديه فضلاً عن وضع شروط تضمن استفادة العاملين فى الوحدات المحلية القروية وفي المراكز والمدن والأحياء من الدورات وضمان ملائمة المتدرب لطبيعة وتخصص موضوع الدورة وطبيعة عمله.

وأكد اللواء شعراوى أن الخطة التدريبية استهدفت أيضا توجيه جانب من الدورات للإدارات والوحدات المستحدثة على الهيكل التنظيمي للمحافظات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ووحدات حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والتركيز على التحول الرقمي والمتغيرات المكانية والمسائلة والمشاركة المجتمعية والتخطيط الاستراتيجي، مشيرا إلى أنها تضمنت أيضا تحديث سجل المدربين والنزول بالأعمار السنية للمدربين وزيادة مساحة الاستعانة بكوادر متميزة من المحافظات ومن خريجى سقارة فى دورات إعداد المدربين وقادة المستقبل كمدربين في الخطة.

وشدد على ضرورة أن تشمل الترشيحات في البرامج التدريبية العاملين في دواوين عموم المحافظات وجميع المراكز والمدن والاحياء والوحدات القروية لإعطاء فرصة التدريب لجميع العاملين بالمحافظات، لافتا إلى أن جميع العاملين بالإدارة المحلية لهم حق الترشيح للدورات التدريبية بمركز التنمية المحلية بسقارة مما تنطبق عليه الشروط.

وأضاف اللواء شعراوى أنه تم إدراج دورات من جهات خارجية مثل الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والمجلس القومي لشؤون الإعاقة وأكاديمية الجا لتدريب الكوادر الأفريقية خلال الخطة التدريبية الجديدة، كما تم زيادة عدد الدورات الموجهة لتأهيل العاملين في أساسيات التحول الرقمي وللفئات الأولى بالرعاية، وإدراج عدد كبير من الحقائب الجديدة التي لم يسبق التدريب عليها من قبل وعليها طلب واحتياج عالٍ من المحافظات وتحديث محتوى كل الحقائب التدريبية التقليدية بما استجد من قوانين وتشريعات وقرارات حكومية ومهام مكلف بها المستهدفين بالتدريب.

وأشار إلى إدراج ورش عمل مجمعة في الخطة، لزيادة مساحة التواصل والتنسيق مع كل عناصر منظومة التدريب وبناء القدرات.