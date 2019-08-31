أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الجمعة، أن السلطات الأمريكية فرضت عقوبات على ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا 1"، المتهمة بنقل نفط إلى سوريا رغم العقوبات، وعلى قبطانها.

وقالت في بيان: "أدريان داريا 1" تُعتبر ملكيّةً محظورة وفقًا لقرار تنفيذي يستهدف الإرهابيين وأولئك الذين يدعمون الإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، موضحة أن قبطان الناقلة أخيليش كومار مستهدف أيضا بهذه العقوبات.

وأشارت الإدارة الأمريكيّة، إلى أن الناقلة "تحمل 2.1 مليون برميل من النفط الخام الإيراني الذي يستفيد منه بنهاية المطاف فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني".

وقالت مساعدة وزير الخزانة والمكلّفة مكافحة تمويل الإرهاب، سيجال ماندلكير، إنّ "سفنًا مثل (أدريان داريا 1) تُموّل الأنشطة الضارة للنظام وتنشر الإرهاب"، مضيفة: "أيّ شخص يُقدّم الدعم (للناقلة) يواجه خطر فرض عقوبات عليه".

وأوقِفت "أدريان داريا 1"، التي كانت تحمل بالسابق اسم "جريس 1"، في الرابع من يوليو قبالة جبل طارق، وفي 18 أغسطس الجاري، سُمح للناقلة بالإبحار على الرغم من تدخّل الولايات المتحدة لمنع ذلك، وقالت سلطات جبل طارق إنّ طهران تعهّدت بعدم إرسال براميل النفط تلك إلى سوريا.

ولا تزال الناقلة موجودة في البحر المتوسط من دون أن يكون ممكنا تحديد وجهتها أو مصير شحنتها، على الرغم من أن إيران قالت الاثنين إنها باعت النفط الموجود على متنها، فيما لم تُعرف هوية المشتري.