97% تخفيضات على اشتراكات المترو للطلاب استعدادا للعام الدراسي الجديد

قال مصدر مسؤول بشركة مترو الأنفاق، إن الشركة تواصل استعداداتها النهائية لبداية العام الدراسي الجديد، والذي من المنتظر أن يبدأ في 21 سبتمبر المقبل، من حيث تجهيز وصيانة القطارات، وصيانة السلالم الكهربائية في المحطات، وزيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الأكثر كثافة، وتشكيل فرق الصيانة والطوارئ ونشرها على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة للحفاظ على حركة مسير القطارات.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن أسعار اشتراكات الطلاب استعدادا للعام الدراسي الجديد لن تشهد أي زيادات ستكون كالتالي، 25 محطة بمبلغ 33 جنيها، و35 محطة بمبلغ 41 جنيها، بنسبة تخفيض تصل 97%، وستكون أسعار اشتراكات ذوي الاحتياجات الخاصة لـ 25 محطة بمبلغ 22 جنيها، و35 محطة بمبلغ 27 جنيها، بنسبة تخفيض تصل 98%، وأسعار اشتراكات كبار السن بـ35 محطة بمبلغ 135 جنيه بنسبة تخفيض تصل 90%، على أن تكون بعدد 180 رحلة خلال الثلاث أشهر أيهما أقرب.

وأشار المهندس علي الفضالي رئيس شركة مترو الأنفاق، إلى أن حركة مسير القطارات بالخطوط الثلاثة تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على حركة تشغيل القطارات، منوها بأن جميع قطارات المترو تخضع لصيانات دورية شاملة وعاجلة، للحفاظ على حركة مسير القطارات، وحفاظا على أرواح المواطنين.

وأكد أنه سيجرى تجهيز 10 قطارات إضافية سيتم الدفع بهما وقت الذروة الصباحية والمسائية بالخطوط الثلاثة تزامنا مع إنطلاق العام الدراسي الجديد، مضيفًا "الفضالي" لـ"الوطن"، بأنه تم تشكيل فرق صيانة سيجرى نشرها على أرصفة المحطات لمواجهة الأعطال الطارئة؛ للحفاظ على حركة مسير القطارات، لافتًا إلى أن هناك تنسيق كامل بين الشركة وشرطة النقل والمواصلات على توفير كل الإجراءات الأمنية، إضافة إلى عمل كمائن ثابتة بالمحطات؛ لتوفير كافة الحماية الأمنية لجمهور الركاب، مؤكدا على تجهيز نقاط إسعافية بالمحطات لعلاج الحالات المرضية المفاجئة.

وأوضح الفضالي، بأن الشركة ستعمل على زيادة منافذ بيع التذاكر بالمحطات الأكثر كثافة بالخطين الأول والثاني، بالإضافة إلى توفير الفكة لمنع طوابير الزحام أمام شبابيك التذاكر، مؤكدًا أن قطارات المترو بالخطوط الثلاثة تقل نحو 4 ملايين و370 ألف مواطن يوميًا، بواقع 2 مليون بالخط الأول "المرج - حلوان"، ومليون و700 ألف بالخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب"، و670 ألف بالخط الثالث "العتبة - نادي الشمس" بمصر الجديدة.