كشف مهرجان البحر الأحمر السينمائي في المملكة العربية السعودية، تعيين الفرنسية جولي بيرجيرون لرئاسة سوق المهرجان، والذي تنطلق فعاليات دورته الأولى في الفترة من 12 إلى 21 مارس المقبل، وفقا لموقع مجلة "فاريتي".

كما انتشرت أخبار عن أن مدير مهرجان برلين السابق ديتر كوسليك في طريقه للعمل كمستشار، لكن المهرجان رفض تأكيد أن "كوسليك" لديه أي دور رسمي في الوقت الحالي.

كما أعلن المهرجان عن تخصيص 3 ملايين دولار لدعم صناع الأفلام العرب الناشئين، وجوائز نقدية يبلغ مجموعها 350 ألف دولار.

كانت جولي بيرجيرون رئيسة برامج الصناعة في سوق مهرجان كان السينمائي، بالإضافة إلى مديرة مشروعها في فنتانا سور أمريكا اللاتينية، كما عملت في سوق دبي السينمائي، قبل أن تنضم إلى فريق عمل مهرجان البحر الأحمر الذى يضم كلا من مبرمج الأفلام الوثائقية السابق في مهرجان صندانس حسين كوريمبوي، في منصب المدير الفني لمهرجان البحر الأحمر، شيفاني بانديا مالهوترا، المدير التنفيذي السابق في دبي، أنطوان خليفة مدير البرنامج العربي للمهرجان السعودي، والمخرج السعودي محمود الصباغ رئيس المهرجان.