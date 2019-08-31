أحبطت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، اليوم، محاولة تهريب قرابة 2 مليون قرص مكملات غذائية، ومليون عبوة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر محظور دخولها للبلاد.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري، بقيام إحدى السيدات، مقيمة ببورسعيد، باستيراد رسالة قادمة من إحدى الدول العربية مشمولها "مستلزمات إنتاج مستحضرات تجميل" داخل حاوية، حيث أخفت ضمن مشمولها أصناف مخالفة ومحظور دخولها البلاد بقصد تهريبها إلى داخل البلاد؛ من أجل تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى تشكيل لجنة بالاشتراك مع الجهات المعنية أسفرت جهودها عن ضبط قرابة 2 مليون قرص مكملات غذائية ومليون عبوة مستحضرات تجميل منتج نهائي مختلفة الأحجام والأشكال مجهولة المصدر وغير مثبتة بالأوراق ومحظور دخولها البلاد بالمخالفة للقانون.

أخطرت النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.