البترول تعلن أبرز أعمالها في قطاع إنتاج الغاز منها حفر بئرين بدمياط

أعلنت وزارة البترول، عن عدد من الإنجازات التي جرى تحقيقها خلال الفترة الماضية في قطاع إنتاج الغاز الطبيعي.

وكشفت الوزارة أنه جرى الإعداد للبدء في حفر بئرين جديدين بحقلي غاز آتول والقطامية بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية بدلتا النيل بالبحر المتوسط، بإجمالي استثمارات 280 مليون دولار تمهيداً لوضعهما على خريطة الإنتاج العام المقبل، الأمر الذي سيسهم في تحقيق زيادة جديدة في إنتاج حقل آتول تقدر بنحو 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً، وكذلك بدء الإنتاج لأول مرة من حقل القطامية بمعدل 60 مليون قدم مكعب غاز يوميا.

كما نجح القطاع في الانتهاء من مد خط بحري بطول 18 كم وقطر 26 بوصة، وآخر بري بطول 25 كم وقطر 26 بوصة وتصنيع وتركيب منصة الإنتاج البحرية، ضمن أعمال التنمية الخاصة بحقل بلطيم جنوب غرب قبل الموعد المحدد بـ 3 أشهر.

وأضافت الوزارة أنه جاري العمل حالياً على إكمال البئر الأول، والذي من المتوقع دخوله على الإنتاج خلال الأيام المقبلة، ومن المخطط حفر وإكمال 5 آبار آخرى خلال العام المالي 2019/2020، ليصل إجمالى الإنتاج من الحقل إلى نحو 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً و5000 برميل من المتكثفات.

ونوهت بأنه يجري العمل في الوقت الحالي، على تنفيذ الأعمال النهائية لربط البئر الـ13 بحقل ظهر على الإنتاج خلال شهر أكتوبر المقبل.

كما تتوقع الوزارة ربط البئر الـ14 على الإنتاج قبل نهاية العام الحالي، ليتخطى إجمالي إنتاج الحقل أكثر من 3 مليارات قدم مكعب غاز يوميا.