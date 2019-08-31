29 مليون دولار.. إيرادات "Angel has Fallen" في أسبوعه الأول

ارتفعت إيرادات فيلم "Angel has Fallen"، في أسبوعه الأول بدور العرض السينمائي، محققا 29 مليون دولار، بينما بلغت ميزانية الفيلم 40 مليون دولار، وفقا لموقع "موجو بوكس أوفيس".

ويعد الفيلم النسخة الثالثة من سلسلة أفلام "Fallen"، في 2013 فيلم "Olympus Has Fallen"، ثم "London Has Fallen" في 2016، ويتبع الفيلم عميل الخدمة السرية بالولايات المتحدة مايك بانينج، الذي يدخل في سباق مع الزمن ليثبت براءته من التورط في الهجوم على الرئيس الأمريكي ألان ترمبل، في محاولة للوصول إلى الفاعل الحقيقي.

الفيلم من إخراج ريك رومان ووه، وبطولة جيرارد بتلر، مورجان فريمان، جادا بينكيت سميث، لانس ريدديك وتيم بليك نيلسون.