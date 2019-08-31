استقبل أنتوني بابا ديمتريو رئيس مؤسسة أوناسيس اليونانية الشهيرة، اليوم السبت، الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، والوفد المرافق له الذي اختتم زيارته لأثينا أمس بعد المشاركة في مؤتمر الاتحاد الدولي للمكتبات.

وأكد ديمتريو، اعتزازه بمدينة الإسكندرية التي عاش فيها شطرا من طفولته، وتقديره لمكتبتها التي لها ثقلها اقليميا ودوليا، حيث وعد بإهداء المكتبة مؤلفات وبعض قطع الأثاث الخاصة بالشاعر اليوناني قسطنطين كفافيس، والتفكير جديا في الشراكة في مشروع قصر انطونيادس، بعد أن اطلعه الفقي على الجهد الذي قامت به مكتبة الإسكندرية في ترميم القصر.

كما وعد رئيس مؤسسة أوناسيس بعودة المؤسسة إلى مجلس إدارة مركز الدراسات الهلنستية بمكتبة الإسكندرية بعد أن تركته منذ سنوات، ولاسيما أن المركز يقدم هذا العام 18 طالبا من المصريين والأجانب مؤهلين لدراسة الدكتوراة بجامعة الإسكندرية.

وأقترح ديمتريو، عددا من الموضوعات يفكرون في العمل بها في الفترة المقبلة من خلال التركيز على منطقة شرق وجنوب البحر المتوسط، والارتباط بالدول الافريقية، وهو ما أيده وفد مكتبة الإسكندرية علي اعتبار أن مصر دولة إفريقية وعربية وبحر متوسطية. هذا وقد أطلع رئيس مؤسسة أوناسيس الدكتور الفقي والمرافقين له علي مكتب الملياردير الراحل أوناسيس، وعدد من الكتب النادرة منها نسخة أصلية من الطبعة الأولى من كتاب وصف مصر.