وقعت شركة سيمكس مصر المالكة لـ "مصنع أسمنت أسيوط"، بروتوكول شراكة مع المجمع التعليمي التكنولوجي المتكامل بأسيوط ITEC، لتعزيز التعليم المهني ودعم التعاون بين مقدمي التعليم الفني والشركاء الصناعيين.

وأشارت زينب حجازي رئيس قطاع العلاقات الاستراتيجية بشركة "سيمكس"، إلى أن "سيمكس" ستستضيف طلاب التعليم الفني المسجلين في ITEC في مصنع الإسمنت لتلقي تدريبهم العملي.

وأكدت على أن "سيمكس مصر"، حريصة على المشاركة في أي مبادرة تعود بالنفع على المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالصحة والتعليم إلى جانب المشاركة مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل وفقاً للقانون.

وتابعت: "تم التوقيع على البروتوكول خلال المنتدى الرابع للشراكة بين المجمعات التكنولوجية والصناعة، الذي تم استضافته في جامعة أسيوط، بحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، و عمرو عبد العال ممثلاٌ لمحافظ أسيوط، والدكتور أحمد الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين المصريين والأجانب".