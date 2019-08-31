أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، استشهاد شاب فلسطيني يدعى نبيل موسى أبو موسى "25 عاما"، متأثرا بجروح أصيب بها أمس الجمعة، شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

وحاول الأطباء في المستشفى الأوروبي، الذي نقل إليه الشاب، إنقاذ حياته ولكن دون جدوى، وبهذا يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا خلال مسيرات العودة التي انطلقت 30 مارس 2018 إلى 312 شهيدا.

وكان 57 فلسطينيا، أصيبوا أمس الجمعة، بجروح مختلفة خلال قمع قوات الاحتلال للمشاركين في مسيرات سلمية على مقربة من الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن آليات الاحتلال توغلت بشكل محدود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وأكد شهود عيان أن 4 جرافات عسكرية توغلت لعشرات الأمتار انطلاقا من محيط بوابة المدرسة شرق المخيم وشرعت بأعمال تسوية وتجريف.