أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" تنفيذ أول مسابقة في التسويق الإلكتروني والدعاية والإعلان "شغلك براند"، والتي تهدف لاكتشاف المواهب الشبابية في مجال التسويق الإلكتروني والإعلانات عن طريق تقديم مشروع تسويقي متكامل في مجال البرامج الرياضية الأكاديمية التابعة للوزارة وشركاء من جامعات أمريكية.

تتمثل امتيازات المسابقة في الآتي

- يفوز المركز الأول بشراكة الوزارة في حملاتها الدعائية بمقابل مادي مجزي.

- تتبنى الوزارة الفريق الفائز في دعمه ليصبح (startup) في التسويق الحكومي.

- عرض الأعمال المشاركة على نطاق واسع من المشاهدات.

- يضم الفرق المشاركة لمبادرات ريادة الأعمال التي تنظمها الوزارة.

- تجربة جديدة للتنافس والابتكار.

- بناء العلاقات وعقد الشراكات للمشروعات المتميزة.

تشمل شروط الانضمام للمسابقة ما يلي

- السن من 18 حتى 35 سنة.

- تقديم بعض النماذج لأعمال نفذها الفريق المشارك من تصميمات ميديا أو لينك موقع إلكتروني أو صفحة يعرض من خلاله هذه الأعمال.

- يتقدم المتسابقون على شكل فرق عمل، على ألا يقل الفريق عن 3 أفراد ولا يزيد على 5 أفراد، ويجب أن يشتمل الفريق على مختصين في التسويق والتسويق الإلكتروني وتصميم وإدارة صفحات "السوشيال ميديا".

- أن يكون مشروع المسابقة عبارة عن خطة ترويجية متكاملة في مجال البرامج الرياضية فقط.

يتم تقديم الخطة الترويجية حتى الجمعة 20 سبتمبر 2019، ويمكن التسجيل في المسابقة من هنـــــــا.