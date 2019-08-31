أعلنت منظمة "ملاحظون بلا حدود"، اليوم، أنها ستشارك في مراقبة الانتخابات الرئاسية والتشريعية، المزمع إجراؤها في تونس خلال العام الجاري، بملاحظين في 16 ولاية تونسية.

وقالت المكلفة بالشؤون القانونية العضو المؤسس بالمنظمة خلود بن سعيد، في تصريح اليوم، إن المنظمة حصلت مؤخرا على التأشيرة القانونية اللازمة لممارسة نشاطها في تونس، لافتة إلى أن المنظمة لديها خبرة في مراقبة الانتخابات منذ 2011".

وأضافت أن إسهام ملاحظي المنظمة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة بتونس يهدف إلى مراقبة المسار الانتخابي، والتشريعات المنظمة له، ومدى احترامها للقانون والمعايير الدولية.

وتعهدت بأن يعمل "ملاحظون بلا حدود" على الحد من كل أشكال خرق القانون، معتبرة أن تواجد المنظمة بمعية المنظمات المختصة في مراقبة الانتخابات سيكفل التعددية وتحقيق الشفافية في المسار الانتخابي.

جدير بالذكر، أنه من المقرر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بتونس في 15 سبتمبر المقبل، بينما ستجرى الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر المقبل.