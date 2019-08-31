لقي 13 مُسلحًا من حركة "طالبان" مصرعهم، اليوم، في عمليات متفرقة نفذتها القوات المُسلحة الأفغانية بالتعاون مع قوات التحالف الأمريكي في إقليمي باكيتا وجازني شرق أفغانستان.

وذكرت الفرقة 203 التابعة للجش الأفغاني، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "خامة-برس" الأفغانية، أن القوات الأفغانية نفذت عملية لها في أحد أحياء إقليم باكيتا، والتي أسفر عنها مقتل 5 مُسلحين من "طالبان".

وأضافت "الفرقة 203"، أن القوات الخاصة بالتعاون مع القوات الجوية الأمريكية نفذت عمليتين منفصلتين في إقليم جازني، مما أسفر عن مقتل 8 آخرين.

ويُعتبر إقليما جزني وباكيتا من الأقاليم التي تنشط فيها عناصر طالبان، حيث تنفذ العديد من الهجمات التي تستهدف بها المؤسسات الأمنية والحكومية في البلاد.