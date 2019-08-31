عثرت وحدة من الجيش السوري، اليوم، على مقبرة جماعية تضم جثامين عدد من العسكريين ممن أقدمت التنظيمات الإرهابية على قتلهم والتنكيل بهم في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، عن مصدر ميداني قوله "إنه بناء على معلومات وردت تفيد بوجود مقبرة جماعية في موقع (المرملة) في بلدة اللطامنة بريف حماة الشمالي توجهت وحدة من الجيش إلى المكان، وتم العثور على الأدلة التي تؤكد وجود الجثامين"، مشيرا إلى إخراج 10 جثامين لنقلهم إلى المستشفى لمحاولة التعرف على أسمائهم، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وأشارت "سانا"، إلى استعادت وحدات الجيش السوري - في الـ23 من الشهر الجاري - السيطرة على بلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين ومورك ومعركبة واللحايا بريف حماة الشمالي بعد القضاء على آخر فلول الإرهابيين فيها، وذلك بعد إحكام السيطرة على مدينة خان شيخون الاستراتيجية بريف إدلب الجنوبي.

وفي العراق، أعلن "الحشد الشعبي" العراقي عن العثور على جثة ضابط في الجيش أعدم عام 2017 على أيدي مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي وإلقاء القبض على قتلته، وأكدت مديرية الإعلام التابعة لـ"الحشد" في بيان نشرته، الجمعة، أن قواته احتجزت مجموعة إرهابية نفذت عملية إعدام الضابط برتبة الملازم أول، أبو بكر السامرائي، في قضاء القائم غرب محافظة الأنباء قرب حدود سوريا في فبراير 2017، بعد خطفه في منطقة النخيب، وفقا لما نشرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم.

وذكر "الحشد" أن قواته عثرت على جثة الضابط بعد إجراء كشف الدلالة، ونشر صورا تظهر لحظة اكتشاف رفات الضابط. وسبق أن نشرت تنظيم "داعش" بعد خطف الضابط مقطع فيديو يوثق لحظة إعدامه نحرا.