أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، 4 موظفين بإدارة التموين ببيلا للتحقيق لتغيبهم عن العمل، مكلفا وكيل الوزارة بالتحقيق في مخالفات الإدارة لتحقيق الانضباط الإداري وتقييم أداء العاملين، وذلك بناء على تقرير إدارة التفتيش بمديرية التنظيم والإدارة.

وتبين من خلال التفتيش على أعمال شئون العاملين بإدارة التموين ببيلا، عدم وجود مسئول للبوابة، وعدم وجود نموذج معد للمأموريات الخارجية والخروج وطلبات الإجازة العارضة وإجازات العاملين.

وكلف المحافظ وكيل وزارة التموين بالتحقيق في الأخطاء، وتعميم التعليمات على الإدارات والوحدات التابعة لعدم تكرارها في أي من الوحدات التابعة له، وتكثيف الرقابة والمتابعة.