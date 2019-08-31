ألقت الشرطة الفرنسية القبض على منفذ عملية الطعن قرب ليون بوسط فرنسا، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

ووقع قتيل و6 جرحى في حادث طعن قرب ليون بوسط فرنسا، ولم يعلن عن الدوافع حتى الآن.