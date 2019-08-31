جامعة كفر الشيخ  تشارك في الملتقى القمي الأول للتبادل الطلابي بالدلتا

شاركت جامعة كفرالشيخ، برئاسة الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس الجامعة، في الملتقى القمي الأول للتبادل الطلابي لجامعات الدلتا، والذي نظمته جامعة بنها تحت شعار "معا نصنع فارقا" بوفد مكون من 6 طلاب و3 طالبات برئاسة الدكتور رشدي العدوي أستاذ الاقتصاد الزراعي المساعد منسق عام الأنشطة الطلابية.

وزار وفد طلاب جامعة كفرالشيخ المشارك المزارع السمكية في كلية الزراعة بجامعة بنها بمنطقة "مشتهر"، ومعمل نبات Biotechnology، ومتجر الحليب وصناعة الزبادي، واستمع الطلاب إلى شرح أحد متخصصي هذا المجال من جامعة بنها.

كما زار الطلاب المشاركين شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة القليوبية، ومكتبة كلية الحاسبات والمعلومات وكلية الفنون التطبيقية، واستمع الطلاب إلى محاضرة بعنوان "الميثاق الأخلاقي للمجتمع الجامعي"، كما تعرف وفد الجامعة المشارك على مصنعي زجاج اللمبات الزجاجية.

وفي ختام الملتقى الطلابي في قاعة المؤتمرات بكلية التجارة بجامعة بنها وزعت الدروع والشهادات على الوفود المشاركة بحضور رئيس جامعة بنها ونائبه ومحافظ القليوبية والدكتور طايع عبداللطيف مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة بحلوان.

فيما أكد رئيس جامعة كفرالشيخ، على أهمية تواجد الجامعة في المحافل واللقاءات التعليمية والعلمية سواء كانت إقليمية أو محلية للتعريف بالجامعة وبرامجها الأكاديمية وأنشطتها إضافة إلى التواصل والتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية المرموقة.