نصائح لأولياء الأمور.. كيف تشتري أدوات مدرسية غير مضرة صحيا؟

قال الدكتور أسامة مندور، طبيب بشري، إن هناك عددا من الأدوات المدرسية مثل الكراسات يتم استخدام فيها غاز الكلور وهو الضار للأطفال: "ولي الأمر لما يشتري ياخد باله مكتوب على الكراسة من ورا PCF أو TCF ويكون للأوراق المعاد تدويرها".

وأضاف "مندور" خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة" والذي تقدمه الإعلامية سناء منصور، ورضوى حسن، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه ينصح الآباء بالابتعاد عن الكشاكيل السلك لأبنائهم، وذلك لاحتوائها على الرصاص، والذي يُعد خطرا على الأطفال، موضحا أن أقلام الرصاص يتم تصنيعها من الزنك والتيتانيوم "هي دي الحاجة اللي الطفل بيحطها في بوقه وده بيؤثر على استيعاب الطفل بالسلب".

وأكد الطبيب البشري أنه وحفاظا على صحة الأطفال يجب أن يشتري أولياء الأمور لأبنائهم الأقلام من المكتبات الكبرى لوجود حملات تفتيش بشكل دوري عليها، مشيرا إلى أن رمز الـAB وCB وACMI هي الأختام التي يتم وضعها على الألوان وتكون الأقل ضررا عند استخدامها من قبل الأطفال "سرطانات الأطفال بقت كتيرة بسبب قلة الضمير ونقص الرقابة".