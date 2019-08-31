تزينت أبراج الكويت، اليوم، والتي تّعد أحد أبرز المعالم بالكويت، بالعلم المصري تزامنًا مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعقد مباحثات مع صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت.

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى قصر بيان بالكويت، برفقة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وذلك في مستهل زيارته إلى الكويت التي تستغرق يومين، حيث كان في استقباله بمطار الكويت الدولي، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس السيسي وأمير الكويت، جلسة مباحثات رسمية، تتناول العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، وسبل دفعها إلى آفاق أوسع وأرحب، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.