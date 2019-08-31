وهدان يهنئ السيسي بالعام الهجري: يجب توحيد الصف لمواجهة الإرهاب

قدم سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والمهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكافة القيادات التنفيذية والتشريعية وعموم الشعب المصري بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وقال وهدان في بيان له، إن هذه الذكرى العطرة لهجرة النبي الكريم، تتطلب من العالم الإسلامي وحدة الصف والهدف حتى يستطيع مواجهة موجات التطرف والإرهاب والمؤامرات التي تحاك ضد الدول العربية.

وأضاف أن الهجرة النبوية تذكرنا بضرورة نبذ التنازع والخلاف والشقاق، وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تحتل الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.