قصفت الولايات المتحدة، اليوم السبت، موقعا في شمال غرب سوريا مستهدفة قيادات في تنظيم القاعدة، أثناء اجتماعهم قرب مدينة إدلب، ما أسفر عن مقتل أربعين منهم على الأقل، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.

كما قتل مدني بقصف صاروخي لقوات النظام السوري على مدينة كفرنبل في جنوب محافظة إدلب، في أول خرق لوقف اطلاق النار الذي أعلنته موسكو وبدأ سريانه صباح السبت بموافقة دمشق، وفق المصدر ذاته.

وقال المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى الكولونيل إيرل براون إن الهجوم شمال مدينة إدلب استهدف قادة جماعة "تنظيم القاعدة في سوريا" التي تحمِّلها واشنطن مسؤولية شن "هجمات تهدد مواطنين أمريكيين وشركاءنا ومدنيين أبرياء".

ولم يحدد نوع الأسلحة التي استخدمت في الهجوم.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن، لوكالة فرانس برس، إن "ضربات صاروخية استهدفت اجتماعاً لقياديين في صفوف فصيلي حراس الدين وأنصار التوحيد ومجموعات متحالفة معهما داخل معسكر تدريب تابع لهم" قرب مدينة إدلب، ما تسبّب بمقتل "أربعين منهم على الأقل".

وشاهد مراسل وكالة فرانس برس في مدينة إدلب أعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المزارع الواقعة شمال المدينة، بعد دوي انفجارات متتالية تردد صداها في المنطقة.

وقال إنّ سيارات إسعاف هرعت إلى الموقع المستهدف، الذي لم يتمكن الصحفيون من الاقتراب منه.

وينشط فصيلا حراس الدين، المرتبط بتنظيم القاعدة، وأنصار التوحيد المتطرف في شمال غرب سوريا، حيث ينضويان في ائتلاف مع مجموعات أخرى متشددة، وتقاتل هذه الفصائل إلى جانب هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) التي تعد التنظيم الأوسع نفوذاً في المنطقة.