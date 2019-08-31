شهد اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، الاحتفال الديني الذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الشهداء بمنطقة الشيخ زايد بحي ثالث بمناسبة العام الهجرى الجديد.

بدأت مراسم الاحتفال بأداء شعائر صلاة المغرب ثم تلاوة القرآن الكريم لفضيلة القارىء الشيخ فرحان عبدالمجيد ثم ألقى فضيلة الشيخ محمد عبدالعظيم كلمة مديرية الأوقاف بهذه المناسبة، والتي أشار خلالها إلى الدروس المستفادة والعبر من هجرة الرسول من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وفضائل شهر المحرم أول شهور العام الهجري، وسماحة الدين الإسلامي الحنيف، الذي يدعو إلى نشر السلام والمحبة ونبذ الفرقة بين جموع الشعوب بمختلف طوائفهم وانتماءاتهم، والتآسي بقدوة الرسول الكريم.

واختتمت الاحتفالية بتقديم فاصلا من التواشيح والابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ عمر فرحان عبدالمجيد.

حضر الاحتفالية اللواء جمال غزالي مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس أحمد عصام نائب المحافظ، والمهندس عبدالله الزغبي السكرتير العام، واللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد، والمقدم محمد سمير المستشار العسكري، ووائل حمزة رئيس المركز والمدينة، وفضيلة الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، والشيخ وحيد عايش وكيل الوزارة للمنطقة الأزهرية، ولفيف من قيادات الأوقاف والقيادات التنفيذية بالمحافظة.