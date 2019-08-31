نفى الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، ما يتردد حول أن جميع ما يدور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسجلة، حيث ذكر أن هذا الحديث غير صحيح على الإطلاق، حيث إن الاحتفاظ بالمكالمات والبيانات لمستخدمي مواقع التواصل مجرم بموجب القانون والدستور.

وأضاف "حجازي"، خلال حواره في برنامج "بتوقيت مصر"، الذي يُعرض على شاشة "BBC"، أن هناك حظرا دستوريا بحرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وما يتم الاحتفاظ به هو البيانات المتعلقة بالمتهم بجرائم السب والقذف فقط، وبالتالي فإن الحديث على أن ما يقال حول أن ما يتم مواقع التواصل الاجتماعي مراقب ومسجل لا أساس له من الصحة، حيث إن الفقرة 3 من المادة 2 في قانون الجرائم الإلكترونية تنص على سرية البيانات وعدم إفشاء المعلومات والبيانات لأي جهة إلا بإذن قضائي مسبب.

وأوضح رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، أن قانون الجرائم الإلكترونية يحمل بندًا يسمح للجهاز القومي لتكنولوجيا الاتصالات بالتعاون مع الأجهزة المثيلة بمختلف دول العالم لتتبع المجرمين الذين يقوم بأعمال إجرامية إلكترونيًا، وقرار المنع من السفر وترقب الوصول سواء كان مصري أو أجنبي.