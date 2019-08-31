أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ عن إزالة 266 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل اليوم على مساحة 104782 مترا مربعا مباني، و149 فدانا، وقيراطين أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمراكز المحافظة، خلال اليوم السادس عشر من الموجة الـ 13.

وأوضح المحافظ أن الحملة تضمنت إزالة 44 حالة تعدٍ بمساحة إجمالية 9697 متر مربع بالحامول تضمنت مساحة 4562 متر مربع مباني أملاك دولة، وفدان و5 قراريط أراضي زراعية، وإزالة 39 حالة تعدٍ بمساحة 38134 متر مربع مباني أملاك دولة، بنطاق مركز بلطيم، وإزالة حالتي تعدٍ ببرج البرلس على مساحة 270 متر مربع مباني أملاك دولة، وإزالة حالة تعدٍ بمركز بيلا، و9 حالات مباني على أملاك الدولة بمساحة 926 متر مربع مباني أملاك دولة بمركز ومدينة مطوبس.

وأضاف المحافظ، أنه جرى تنفيذ إزالة 10 حالات تعدٍ على أملاك الدولة بمساحة 1234متر مربع مباني أملاك دولة بمركز ومدينة فوه، وتنفيذ 10 قرارات بمركز سيدي سالم على مساحة 1103 متر مربع، وإزالة 3 حالات بمساحة 237 متر مربع بكفرالشيخ، وإزالة 101 متر مربع مباني و9 قراريط أراضي زراعية أملاك دولة بدسوق، وتنفيذ 5 قرارات إزالة على مساحة 6 أفدنة و10 قراريط أراضي زراعية أملاك دولة بمركز الحامول، و14 حالة بمركز ومدينة قلين تضمنت 5 حالات أملاك دولة بمساحة 196 متر مربع مباني، وحالة بمساحة 4 قيراط أرض زراعية أملاك دولة و8 حالات على مساحة 8 أفدنة و6 قراريط أرض زراعية بنطاق مركز ومدينة قلين.

كما تم إزالة 7 حالات بمساحة 713 متر مربع مباني أملاك دولة ببيلا، و20 حالة بمساحة 4039 متر مربع مباني أملاك دولة بزمام مركز بلطيم، و5 حالات بمساحة 7 أفدنة و4 قراريط أراضي زراعية بنطاق مركز مطوبس، وتنفيذ إزالة 10 حالات على مساحة 18752 متر مربع مباني أملاك دولة بنطاق مركز بلطيم، فضلا عن تنفيذ 13 قرار إزالة بمساحة 69 فدانا أرض زراعية أملاك دولة بشرق مركز بلطيم، وتنفيذ إزالة 21 حالة بمركز كفرالشيخ على مساحة 4473 متر مربع مباني أملاك دولة، وإزالة 63 حالة بمركزي مطوبس ودسوق حيث جرى إزالة 60 حالة بمركز مطوبس تضمنت إزالة التعديات على مساحة 21775 متر مربع مباني أملاك دولة.

وأشار "طه" إلى أنه جرى تنفيذ إزالة 3 حالات بمركز دسوق على مساحة 1652 متر مربع مباني أملاك دولة، ضمن أعمال الحملة الموسعة لاسترداد حق الشعب الموجة الـ13 عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذ حالات الإزالة لغير الجادين في أعمال التقنين، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجها باستمرار أعمال الحملة المشتركة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وبحيرة البرلس ونهر النيل والسكة الحديد بالتزامن مع الموجه الـ13 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، تحت إشراف رؤساء الوحدات المحلية وقيادات مديرية الأمن، وبحضور عدد كبير من القيادات الأمنية والشرطية والتنفيذية بمحافظة كفرالشيخ.