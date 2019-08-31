التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم السبت للتنسيق لانطلاق ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني "هنا نُصلي معًا"، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بينهما.

وقال المحافظ إنه ناقش خلال اللقاء الأعمال المشتركة بين الوزارة والمحافظة، وفي مقدمتها بناء مسجد جامع بمدينة سانت كاترين، موضحا أنه سيتم تمويل بناء المسجد بالمشاركة مع الأوقاف.

وأعلن "فودة" أن حجر أساس المسجد سيوضع أثناء فعاليات ملتقى سانت كاترين للتسامح الديني، والذي يعقد في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل.

وأوضح المحافظ أن وزير الأوقاف راجع خطة الإعداد المشترك لهذا المؤتمر وفرش المساجد وخطة الدعوة بمحافظة جنوب سيناء والإعداد لمسابقة حفظ القرآن الكريم بالمحافظة.