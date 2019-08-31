أصيب شخص بطلق ناري في الساعد الأيمن في الدقهلية، اليوم، نتيجة إطلاق مسجل خطر النار عليه في قرية "الضهرية" مركز شربين.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة شربين بوصول مواطن مصاب بطلب ناري، وجرى تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي للعلاج.

انتقل الرائد محمد الأرضي رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة المواطن حمدان عبد الله، 57 عاما، من قرية "الضهرية"، بطلق ناري في الساعد الأيمن، وتم تحويله إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال المصاب، في محضر الشرطة، أكد أن وراء إطلاق النار شخص يدعي "محمد. ف"، 45 عاما، مسجل خطر، وذلك على الطريق بين قريتي "الضهرية" و"الصبرية".

وتكثف مباحث المركز من تحرياتها للقبض عن المتحري عنه لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.