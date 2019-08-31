120 ثانية كانت المدة التي استشهد خلالها أمين الشرطة بطعنات شخص يستقل سيارة مرسيدس في منطقة الزمالك بالقاهرة، حسبما جاء في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية التي باشرت التحقيق في الواقعة، حيث تبين أن الشاب مرتكب الجريمة "مهتز نفسيا".

وجاء في المعاينة وتفريغ الكاميرات أن الشاب المنسوب إليه تهمة القتل العمد، كان يستقل سيارة مرسيدس، ونزل منها وتوجه ببطء نحو أمين الشرطة وأخرج سكينا وسدد له 4 طعنات، وفر هاربا.

وأظهرت المعاينة وتفريغ الكاميرات أن الجريمة استغرقت 120 ثانية، وأن أمين الشرطة طارد المتهم عقب طعنه مستقلا خلف قائد دراجة نارية، إلا أنه لم يتحمل مطاردة المتهم من آثار الطعنات وتوقف، وفي ذلك التوقيت تمكن الأهالي من ضبطه وحضرت الشرطة التي تحفظت على المتهم، وتم إحالته للنيابة التي باشرت التحقيق، وتم نقل أمين الشرطة إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة عقب وصوله بدقائق.

وكان أمين الشرطة قد استشهد صباح اليوم متأثرا بإصابته عقب نقله للمستشفى لتلقي العلاج، بعد تعرضه للطعن على يد مهتز نفسيا اعتدى عليه باستخدام سلاح أبيض "سكين " أثناء تواجده بمحل خدمته بمنطقة الزمالك.

وألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على شاب "مهتز نفسيا" بتهمة طعن أمين شرطة معين خدمة بمنطقة الزمالك، باستخدام سلاح أبيض "سكين" ما أسفر عن وفاته.

وقالت مصادر أمنية إن أمين الشرطة كان يباشر مهام عمله في تسيير حركة المرور في منطقة الزمالك، وفوجئ بأن المتهم يطعنه بسكين من الخلف، وتمكن بمعاونة المارة قبل أن تسوء حالته الصحية من الإمساك به، وبعدها حضر مجموعة من زملائه في أماكن قريبة منه وتحفظوا على المتهم لحين وصول قوة أمنية من قسم شرطة قصر النيل لتسلمه.

وأضافت المصادر أن المتهم مهتز نفسيا وأن ذلك ظاهر على تصرفاته، وتجرى عملية استجوابه من قبل الأجهزة الأمنية، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه بتهمة القتل العمد وحيازة سلاح أبيض "سكين".