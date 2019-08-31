تحدثت الفنانة نادية لطفي، عن الفنان زكي فطين عبد الوهاب، خلال استضافته في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E"، وقالت إنها أعُجبت بشخصية زكي أثناء التمثيل دون أن تّعرف أنه نجل فطين عبد الوهاب أو ابن الفنانة ليلى مراد، حيث كان مُلفت للنظر جدًا من أدائه الجيد أثناء التمثيل، "ده بقى عنيا وقلبي ومرضه بالسرطان وعكه وهتعدي إن شاء الله"، على حد قولها.

وأضافت خلال مداخلة بالبرنامج، أنها قالت منذ مشاهدته "ده هيبقى ممثل هائل"، كما أن والده كان محبوبا من مصر كلها، "كان برنس الأخلاق والعطاء، وكمان والدته كانت ليلى مراد اللي صوتها حتة من السماء"، موضحة أن شقيق زكي أبلغها بإصابته بالسرطان.

وتابعت: "المحن كلها متساوية، التعب واحد بس الأطباء اللي بتصنف الأمراض، والله الناس كلها بتحبة وهيقوم بالسلامة، ده كان عجبني كممثل له حضور، وكمان مبسوطة وسعيدة إنه هيتشغل مع السقا في فيلم العنكبوت"، موضحة أن زكي لا يُهاب من السرطان، حيث كان يتحدث عن الدعاية المستمرة لمستشفى السرطان.

وواصلت: "ده وراث قوة الروح بتاعة أبوه وأمه ولازم يُدرس، فيه ناس كتير بتحب زكي عبد الوهاب مش عشان أبوه فطين عبد الوهاب ولا عشان أمه ليلى مراد، فيه ناس بيحبوه لشخصه، والله العظيم الدكتور في المستشفى اللي أنا فيها بيسأل عليه كأنه ابنه، بإذن الله وعكه وهتعدي.. إنت عنيا وقلبي يا زكي".