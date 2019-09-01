محمود أيوب.. شاب من الصعيد يدخل موسوعة جينيس في رياضة القفز

عرضت نشرة "أخبار TeN"، على شاشة "TeN"، تقرير تليفزيوني لشاب يُدعى محمود أيوب، وهو شاب من الصعيد حقق رقماً قياسياً بموسوعة جينيس في رياضة الوزن والقفز.

بطل من صعيد مصر، بمحافظة الوادي الجديد عاشق الرياضة والألعاب منذ الصغر والتحق بكلية التربية الرياضة وتخرج منها بتقدير امتياز، قرر الدخول لموسوعة جينيس في الوزن والقفز بعد سنوات من التدريبات الشاقة في الرياضات البدنية المتنوعة، ونجح في أن يحفر اسمه في الموسوعة العالمية.

وقال محمود أيوب، خلال التقرير: "أنا بحب الرياضة، شوفت على الموسوعة جينيس بتنزل الأرقام القياسية اللي عندها، أنا شوفت الرقم الخاص بالقفز مناسب أوي للتمارين اللي بعملها، وبقيت اشتغل عليها لحد ما حسيت إني ممكن أعديها".

وأضاف: "بقيت أبعت للموسوعة واتواصل معاها ويردوا عليا بعد 15 يوم يقولولي إن الأدلة ناقصة، فقدت الأمل أني أدخل الموسوعة، بس كنت كل مرة ببعت أدلة جديدة، الحمد لله آخر مرة ردوا عليا بالموافقة".

وأوضح أنه لم يتوقف حلمة عند ذلك فقط، بل يواصل التدريب لتحقيق رقم قياسي جديد.